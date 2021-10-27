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Ростовские баскетболисты обыграли на выезде «Нефтехимик»

Ростовские баскетболисты обыграли на выезде «Нефтехимик»
Ростовские «барсы» одержали первые две победы в чемпионате в текущем сезоне. В Тобольске «желто-синие» переиграли дважды местный «Нефтехимик».

Первая из двух встреч получилась крайне напряженной. Лидерство переходило из рук в руки несколько раз, а отрыв был минимальным. Только в последней четверти подопечные Михаила Старовойтова добыли существенный перевес (26:20), благодаря чему и выиграли матч - 99:90. Лучшим у победителей был Владислав Гусак – 25 очков.

Второй поединок получился более простым для ростовчан. В первой части матча «БАРС-РГЭУ» добился перевеса - 27:17, а в дальнейшем поддерживал этот отрыв. Итог матча – относительно легкая победа, 95:84. Евгений Маркин в этом матче был неудержим – 30 баллов!
Очередные игры ростовский клуб проведёт 6 и 7 ноября дома против «Новомосковска». Пока в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги-2 у «барсов» два поражения и две победы.

Фото: «БАРС-РГЭУ».
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Теги: ХК Ростов

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