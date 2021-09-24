Ростовский «БАРС-РГЭУ» вышел в плей-офф Кубка России

В заключительном туре группового этапа в Ессентуках ростовчане встречались с «сине-бело-голубыми». Игра получилась яркой - «жёлто-синие» упустили победу в основное время, но были неудержимы в овертайме.В первой четверти «барсы» добились существенного перевеса - 22:15. Вторая десятиминутка прошла в равной борьбе, и вновь чуть сильнее ростовчане - 43:34 после первой половины игры. В третьей четверти команды набрали по 24 очка, но в четвёртом отрезке матча петербуржцы совершили невозможное и отыграли отрыв в 9 очков - 79:79. В овертайме, к счастью, южане просто стёрли северян с паркета - 16:3 и 95:82 в сумме. Итог - яркая победа «БАРС-РГЭУ».По личной статистике, лучшими были Александр Голяхов (19 очков), Дмитрий Пронин (15) и Илья Луппов (13). У проигравших Артём Антипов «настрелял» 15 очков.В следующем этапе (в 1/16 финала) ростовская команда сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань-ЦОП», дата ещё не известна.