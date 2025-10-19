Двое погибли в Ростовской области при пожаре
В Милютинском районе Ростовской области произошел смертельный пожар. Огонь разгорелся 19 октября в станице Селивановской.
По предварительным данным, огонь разгорелся в станице Селивановской. Дом вспыхнул на площади в 72 квадратных метра. Очевидцы сразу же вызвали на месте спасателей. Для тушения привлекли 9 спасателей на четырех автоцистернах.
- В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух человек, - сообщили в ГУ МЧС по региону.
Личности погибших устанавливают.