Двое погибли в Ростовской области при пожаре

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Милютинском районе Ростовской области произошел смертельный пожар. Огонь разгорелся 19 октября в станице Селивановской.По предварительным данным, огонь разгорелся в станице Селивановской. Дом вспыхнул на площади в 72 квадратных метра. Очевидцы сразу же вызвали на месте спасателей. Для тушения привлекли 9 спасателей на четырех автоцистернах.- В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух человек, - сообщили в ГУ МЧС по региону.Личности погибших устанавливают.