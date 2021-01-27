Баранина и молочные продукты в Ростове - самые дорогие в регионе

Донская столица продолжает лидировать по количеству самых дорогих продуктов в Ростовской области. Об изменении цен по состоянию на 25 января рассказали в Ростовстате.В Ростове-на-Дону по-прежнему самой дорогой остается баранина. За килограмм ростовчане отдают в среднем 422 рубля, в то время как в Миллерово самая низкая цена на этот вид мяса - всего 376 рублей.Также самая дорогая в регионе молочка. За жирный творог в Ростове просят 342 рубля. В Таганроге, где он самый дешевый, придется отдать на 30 рублей меньше. Молоко питьевое цельное стерилизованное и пастеризованное 2,5-3,2% жирности в Ростове можно купить в среднем за 81 и 58 соответственно. Дешевле всего стерилизованное молоко в Волгодонске - 73 рубля за литр, а в Таганроге дешевле всего пастеризованное - 55 рублей. Сыры сычужные твердые и мягкие в Ростове также оказались самыми дорогими в регионе. За килограмм придется отдать 548 рублей, а в Миллерово - всего 523 рубля.Есть и те продукты, которые в Ростове дешевле. Например, сметана. Ростовчане покупают килограмм за 220 рублей, в то время как самая дорогая сметана - в Шахтах. Там она стоит 234 рубля.При этом, несмотря на то, что мука в Ростове тоже самая дешевая, хлеб там почему-то самый дорогой. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов в среднем за килограмм стоят почти 50 рублей, в то время как в Миллерово - всего 42. С чем это связано, неизвестно.