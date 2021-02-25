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Археолог из Азова нашли таверну 14 века

Археолог из Азова нашли таверну 14 века
Археологи из Азова обнаружили таверну золотоордынского периода. Это место специалисты обнаружили на Петровском бульваре.

По словам археологов, большое количество кружек и чаш для питья в одном месте.

- Все находки мы обнаружили на нескольких квадратных метрах одного культурного пласта золотоордынского Азака, - поделился заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Мы никогда раньше не сталкивались с таким и неясно, как могло такое образоваться. Вероятно, это ни что иное, как отходы таверны.

По словам специалиста, все находки в данном случае - битая посуда, которую выбрасывали в места, скрытые от глаз чиновников.

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