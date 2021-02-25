Археолог из Азова нашли таверну 14 века

Археологи из Азова обнаружили таверну золотоордынского периода. Это место специалисты обнаружили на Петровском бульваре.По словам археологов, большое количество кружек и чаш для питья в одном месте.- Все находки мы обнаружили на нескольких квадратных метрах одного культурного пласта золотоордынского Азака, - поделился заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Мы никогда раньше не сталкивались с таким и неясно, как могло такое образоваться. Вероятно, это ни что иное, как отходы таверны.По словам специалиста, все находки в данном случае - битая посуда, которую выбрасывали в места, скрытые от глаз чиновников.