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Азовские археологи рассказали о кувшине 15-го века

Азовские археологи рассказали о кувшине 15-го века
Археологи из Азова рассказали о кувшине ногайского периода. Афтобу (кувшин с длинным конусообразным горлышком и ручкой) специалисты нашли во время раскопок на улице Калинина, 47.

Ранее на месте раскопа находилась хозяйственная яма, в которую часто выбрасывали крупные фрагменты материалов или сосуды. Эти находки хорошо сохранились.

- Эта афтоба крымского производства. Скорее всего, она предназначалась для вина, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Судя по керамике, бытовая культура ногайцев и жителей центра турецкого Азова ничем не отличалась. Форма посуды осталась прежней.

По словам специалиста, смена населения и исчезновение золотоордынского города не повлияли на бытовые привычки новых обитателей Азова.

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