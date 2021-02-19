Азовские археологи рассказали о кувшине 15-го века

Археологи из Азова рассказали о кувшине ногайского периода. Афтобу (кувшин с длинным конусообразным горлышком и ручкой) специалисты нашли во время раскопок на улице Калинина, 47.Ранее на месте раскопа находилась хозяйственная яма, в которую часто выбрасывали крупные фрагменты материалов или сосуды. Эти находки хорошо сохранились.- Эта афтоба крымского производства. Скорее всего, она предназначалась для вина, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Судя по керамике, бытовая культура ногайцев и жителей центра турецкого Азова ничем не отличалась. Форма посуды осталась прежней.По словам специалиста, смена населения и исчезновение золотоордынского города не повлияли на бытовые привычки новых обитателей Азова.