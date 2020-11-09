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Археологи из Азова нашли маникюрный набор золотоордынского периода

Археологи из Азова нашли маникюрный набор золотоордынского периода
Археологи из Азова обнаружили косметический набор 14-го века. Специалисты археологического отдела Азовского музея-заповедника рассказали о находке 10 ноября.

До появления современных салонов красоты большая часть женщин самостоятельно заботилась о своей красоте. Однако в 14-м веке ремесленники пришли им на помощь, создав наборы косметических инструментов. Они были настолько компактными, что дамы носили их с собой, подвесив на кольцо.

- Подобные наборы, скорее всего, имелись почти у всех женщин золотоордынского периода, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - В основном эти наборы одинаковые: пинцет, натисики и копоушки (прим. - инструмент для чистки уха).

По словам археолога, в большинстве случаев такие наборы не сохраняются в идеальном состоянии.

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