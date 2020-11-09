Археологи из Азова нашли маникюрный набор золотоордынского периода

Археологи из Азова обнаружили косметический набор 14-го века. Специалисты археологического отдела Азовского музея-заповедника рассказали о находке 10 ноября.До появления современных салонов красоты большая часть женщин самостоятельно заботилась о своей красоте. Однако в 14-м веке ремесленники пришли им на помощь, создав наборы косметических инструментов. Они были настолько компактными, что дамы носили их с собой, подвесив на кольцо.- Подобные наборы, скорее всего, имелись почти у всех женщин золотоордынского периода, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - В основном эти наборы одинаковые: пинцет, натисики и копоушки (прим. - инструмент для чистки уха).По словам археолога, в большинстве случаев такие наборы не сохраняются в идеальном состоянии.