Звезда Playboy Мария Лиман приняла приглашение возглавить пресс-службу администрации Ростова



Модель Playboy Мария Лиман согласилась возглавить пресс-службу администрации Ростова-на-Дону. Такое предложение ей сделали в региональном отделении одной из политических партий.



В начале июня 2019 года она получила предложение выдвинуть свою кандидатуру на должность руководителя отдела по связям с общественностью администрации донской столицы.



Тогда девушка скептически отнеслась к такой пропозиции. Новость получила довольно широкий резонанс в Сети. Через какое-то время об этом забыли, да и сама Лиман больше не заговаривала об этом.



Теперь она огорошила подписчиков, заявив, что решила принять приглашение. Её смущает только одно: модель недавно переехала жить в Лондон и сейчас получает там образование. Она надеется, что сможет совмещать работу в Ростове-на-Дону и свою учёбу в Англии. Пока она не сообщила, в пользу чего готова сделать выбор.



Представители партии, пригласившие Марию на должность, объяснили своё решение тем, что у звезды Playboy много подписчиков в «Инстаграме», к тому же она имеет большой опыт общения с массами.