Модель Playboy из Ростова поздравила подписчиков с Хэллоуином, опубликовав фото в прозрачном белье



Звезда Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман продолжает радовать своих подписчиков откровенными снимками. На этот раз девушка приурочила новый пост к Хэллоуину.



Мария показала, как вырезает мордочку на тыкве с помощью специального ножа с зазубринами. Для фото она надела только полупрозрачное спортивное бельё белого цвета. В описании к посту она написала, что для праздничной вечеринки наденет любимый костюм ведьмы и прихватит с собой тыкву Джека. Затем, по словам красотки, она приготовит из неё какое-нибудь вкусное блюдо.



Сейчас Мария Лиман находится в Лондоне, куда недавно переехала. В столице Англии девушка получает образование. Ранее сообщалось, что представители отделения одной из политических партий в Ростове-на-Дону предложили модели стать пресс-секретарём администрации донской столицы. Поначалу Мария скептически отнеслась к предложению, но позже написала о том, что намерена принять предложение. Пока никакой официальной информации по этому поводу нет. Девушка отмечала, что не знает, сможет ли бросить учёбу в Лондоне ради работы в другом городе. Пока, судя по её публикациям в Сети, она находится в Англии.