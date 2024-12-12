Зрители раскритиковали Валю Карнавал за актерскую игру в новом сериале

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Фанаты раскритиковали Валю Карнавал за актерскую игру в новом телесериале. Кадры появились в соцсетях 11 декабря.Сериал «Экстрим» повествует о богатой девушке, которая оказалась в центре жестокого розыгрыша в стиле 90-х – ее похитили. Главная героиня сериала – Ольга (Валя Карнавал). Она играет дочку полковника МВД.- Актерская игра там же, где и умение петь,- пишу о ростовчанке зрители.Кинокартина вышла на телеэкраны 2 декабря. Поэтому фанаты уже могут по достоинству оценить актерские навыки героини сами.Валя Карнавал родилась в Ростове. Она прославилась благодаря своим видеоклипам, которые стали популярны на одной из платформ. Вскоре ее деятельность начала приносить доход, и Карнавал переехала в Москву. В 2020 году она начала карьеру певицы. Впервые ростовчанка снялась в фильме «Отпуск» в 2021 году.