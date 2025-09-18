Новости
В Ростове ограничат движение на семи улицах из-за ремонта

В сентябре в Ростове вводятся временные ограничения на проезд в нескольких местах города. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 19 сентября по 10 октября временно ограничат движение в переулке Боевом, на участке от дома № 2/23 до № 8А — там проводят ремонт подземных коммуникаций.

Также с 23 сентября по 15 октября ограничат проезд по проспекту Ворошиловскому, на отрезке от улицы Ульяновской до улицы Донской из-за тех же работ.

С 24 сентября по 25 октября ограничат движение на улице Штахановского, от дома № 25 до дома № 17 — там ремонтируют ливневую канализацию. В этот же период ограничения будут на улице Береговой, вдоль дома № 33/4.

С 25 сентября по 25 декабря с ограничениями проехать можно будет на участке от переулка 1-го Машиностроительного, 1Б до переулка 1-го Машиностроительного, 3А. Также от улицы Лермонтовской до улицы Тельмана пройдут ограничения. Здесь ремонтируют канализационные сооружения.

С 29 сентября по 28 октября ограничения введут на улице Благодатной, в районе дома № 164а/14 из-за работ по обустройству дорожного примыкания.
Фото: Rostov.ru
