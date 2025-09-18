фото: ИИ

Об опасности на дорогах из-за непогоды предупредили автомобилисты Ростовской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.В определенных районах пройдут проливные дожди с грозами. Ожидается сильный ветер с градом скоростью 20-25 метров в секунду.При проезде через большие лужи следует тормозить или же набирать скорость плавно. Иначе это приведет к потере сцепления машины с дорогой.Также следует в дождливые дни сбавлять скорость перед пешеходными переходами и пропускать людей даже на нерегулируемых переходах.