Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Школьник получил пулевое ранение в конфликте с незнакомым мужчиной в Батайске

Школьник получил пулевое ранение в конфликте с незнакомым мужчиной в Батайске
В Батайске школьник получил пулевое ранение в конфликте с незнакомым мужчиной. Инцидент случился в районе улицы Октябрьской 16 сентября.

Как сообщил редакции «Батайское время» собственный источник, в тот день школьники 4-6-х классов гуляли за гаражами. К шумной компании подошел неизвестный мужчина. Между незнакомцами завязался спор. В процессе конфликта мужчина достал пистолет и выстрелил в детей. Ребята тут же разбежались.

Один из подростков получил ранение. Врачи оперативно оказали помощь пострадавшему. Сейчас подросток проходит лечение.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.