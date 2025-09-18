Школьник получил пулевое ранение в конфликте с незнакомым мужчиной в Батайске

Фото: Нейросеть

В Батайске школьник получил пулевое ранение в конфликте с незнакомым мужчиной. Инцидент случился в районе улицы Октябрьской 16 сентября.Как сообщил редакции «Батайское время» собственный источник, в тот день школьники 4-6-х классов гуляли за гаражами. К шумной компании подошел неизвестный мужчина. Между незнакомцами завязался спор. В процессе конфликта мужчина достал пистолет и выстрелил в детей. Ребята тут же разбежались.Один из подростков получил ранение. Врачи оперативно оказали помощь пострадавшему. Сейчас подросток проходит лечение.