Аналитики выяснили, где в Ростовской области самые дорогие молочная продукция и мясо. Об этом сообщили в статистических данных Ростовстата «Средние цены на ряд товаров и платных услуг по городам Ростовской области на 15 сентября».По самой высокой цене на молоко лидирует Ростов-на-Дону. Цена за литр составляет 117,50 рубля. Затем идут Сальск (113,14 рубля) и Шахты (111,71 рубля). Причем в Миллерово этот продукт оказался самым дешевым. Его можно купить по средней стоимости 108,33 рубля.По стоимости на сыр также лидирует Ростов-на-Дону (969,03 рубля за килограмм). Миллерово идет следом с ценником 923,07 рубля. Дешевый сыр можно купить в Волгодонске. Его средняя цена составляет 839,88 рубля.В Ростове самый дорогой и творог (481,36 рубля за килограмм). Чуть дешевле этот продукт в Сальске (473,90 рубля). На третьем месте находится город Шахты (459,46 рубля). По самой низкой цене творог можно купить в Волгодонске. Его средняя цена составляет 424,63 рубля за килограмм.Волгодонск занимает первое место в топе со сливочным маслом. В этом городе оно стоит 1 093,39 рубля за килограмм. Незначительно дешевле цена в Таганроге (1 074,98 рубля). Самое дешевое масло можно купить в Миллерово за 1 037,91 рубля - на 38 рублей дешевле, чем в Волгодонске.По высокой стоимости на сметану на первом месте стоят Шахты (381,66 рубля за килограмм). Ростов уступает с ценником 379,96 рубля. Самая дешевая сметана - в Таганроге. Там ее средняя цена - 351,79 рубля. Разница между самой дорогой сметаной и дешевой - 30 рублей.Один килограмм говядины в Таганроге стоит в среднем 648,70 рубля. Среди шести городов в рейтинге эта цена является самой высокой. Чуть ниже стоимость в Миллерово — 644,03 рубля. Третье место занимает город Шахты. Там говядина стоит 641,38 рубля за килограмм. В Сальске самая недорогая говядина — 587,87 рубля. Разница с самой дорогой и дешевой ценой составляет 61 рубль.Зато в Сальске можно купить самую дорогую свинину. Ее средняя стоимость составляет 446,27 рубля за килограмм. В Миллерово цена чуть ниже — 435,32 рубля. Шахты занимают третью позицию. Стоимость свинины - 429,89 рубля. Дешевле всего это мясо в Ростове-на-Дону (400,66 рубля). Разница между самой дорогой и дешевой свининой в топе составляет 45 рублей.Самая дорогая курица продается в Волгодонске. Ее можно купить примерно за 234,22 рубля за килограмм. Чуть дешевле эта птица стоит в Таганроге. Ее стоимость достигает 255,55 рубля. На третьей позиции находится Ростов-на-Дону (220,23 рубля). Дешевле всего курица в Миллерово (212,23 рубля за килограмм).По результатам аналитических данных можно понять, что в Сальске продается самая дорогая свинина, в Таганроге - говядина, а в Волгодонске - курица. В то же время молочная продукция в основном дороже всего в Ростове. При этом стоит учитывать, что продукт по высокой стоимости может лидировать на самую незначительную сумму.