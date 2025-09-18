Новости
В Ростовской области после истории со стрельбой в Батайске возбудили уголовное дело

В Ростовской области после истории со стрельбой в Батайске возбудили уголовное дело. Напомним, что днем 16 сентября в Батайске школьник получил пулевое ранение в конфликте с незнакомым мужчиной.

Компания ребят гуляла за гаражами, когда к ним подошел незнакомец.Между подростками и местным жителем завязалась словесная перепалка. В разгар ссоры мужчина выхватил огнестрельное оружие и открыл огонь по несовершеннолетним. Дети в панике обратились в бегство.

Следствие предполагает, что местный житель выстрелил в сторону 11-летнего мальчика. По предварительным данным, мужчина это сделал из пневматического ружья.

Как уточнили в СУ СКР Ростовской области, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».


Фото: СУ СК Ростовской области
