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Валя Карнавал выпустила сниппет трека с Джиганом «Холодное сердце»

Валя Карнавал выпустила сниппет трека с Джиганом «Холодное сердце»
Ростовчанка Валя Карнавал опубликовала сниппет на песню «Холодное сердце» с Джиганом. Трек блогерша разместила в своих соцсетях 9 декабря.

Валя Карнавал решила заинтересовать аудиторию перед выходом нового трека. Она показала кусочек клипа на легендарную песню «Холодное сердце». Трек Джиган выпустил еще в 2010 году. Однако репер решить «вдохнуть» в него новую жизнь. Для фита он выбрал Валю Карнавал.

Строчки трека гласят:

- Холодное сердце согреешь руками
И я буду рядом ночами и днями
Но мне помешают минуты прощания
Мне встреча с тобою нужна, как дыхание.

Совместно Карнавал и Джиган выбрали «парные» луки. Блогерша и репер вдвоем выбрали черный цвет. На Вале мини юбка и корсет, а репер выбрал кожаную рубашку.

Валя Карнавал родилась в Ростове-на-Дону. Она прославилась благодаря своим видеоклипам, которые стали популярны на одной из платформ. Вскоре ее деятельность начала приносить доход, и Карнавал переехала в Москву. В 2020 году она начала карьеру певицы.
Фото: Соцсети.
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