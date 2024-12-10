Валя Карнавал выпустила сниппет трека с Джиганом «Холодное сердце»
Ростовчанка Валя Карнавал опубликовала сниппет на песню «Холодное сердце» с Джиганом. Трек блогерша разместила в своих соцсетях 9 декабря.
Валя Карнавал решила заинтересовать аудиторию перед выходом нового трека. Она показала кусочек клипа на легендарную песню «Холодное сердце». Трек Джиган выпустил еще в 2010 году. Однако репер решить «вдохнуть» в него новую жизнь. Для фита он выбрал Валю Карнавал.
Строчки трека гласят:
- Холодное сердце согреешь руками
И я буду рядом ночами и днями
Но мне помешают минуты прощания
Мне встреча с тобою нужна, как дыхание.
Совместно Карнавал и Джиган выбрали «парные» луки. Блогерша и репер вдвоем выбрали черный цвет. На Вале мини юбка и корсет, а репер выбрал кожаную рубашку.
Валя Карнавал родилась в Ростове-на-Дону. Она прославилась благодаря своим видеоклипам, которые стали популярны на одной из платформ. Вскоре ее деятельность начала приносить доход, и Карнавал переехала в Москву. В 2020 году она начала карьеру певицы.