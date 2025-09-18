В Ростовской области сотрудника колонии подозревают в превышении служебных полномочий

Фото: Donday

[justify][/justify]В Ростовской области сотрудник исправительного учреждения стал фигурантом уголовного дела о превышении служебных полномочий. Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом Ростовской области, 12 сентября в Батайске работник колонии был пойман на попытке передать заключенному запрещенные предметы. Предположительно, он договорился с одним из осуждённых о поставке наркотиков за материальное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.Правонарушитель был задержан на контрольно-пропускном пункте исправительного учреждения. В настоящее время он находится под стражей в следственном изоляторе.В отношении данного сотрудника исправительной колонии возбуждено уголовное дело по статье, касающейся превышения служебных полномочий. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.