На должность председателя городской Думы Ростова выдвинули кандидатуру Лидии Новосельцевой

Фото: ЕР РО

Имя нового председателя Ростовской городской Думы было объявлено спустя четыре дня после выборов. На заседании президиума регионального политсовета 18 сентября партия «Единая Россия» предложила кандидатуру Лидии Новосельцевой на эту должность.После голосования депутатов, которое состоится на первом заседании нового созыва городской думы, она официально вступит в должность. «Единая Россия» получила подавляющее большинство мандатов в новом составе.Лидия Новосельцева — квалифицированный политик с большим опытом. Она была депутатом городских дум в Новочеркасске и Ростове-на-Дону. До 15 сентября 2025 года представляла Законодательное Собрание Ростовской области.Она вновь заняла место в городской думе, но на этот раз её статус стал выше.На заседании политсовета «ЕР» утвердили кандидатуру на должность главы города Волгодонска. Партия поддержала действующего руководителя Дмитрия Вельможко. До этого он возглавлял ГУ МВД по Волгоградской области.