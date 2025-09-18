Новости
Водитель иномарки сбил насмерть 55-летнюю женщину на Вавилова в Ростове

Опубликованы подробности трагического инцидента, случившегося на улице Вавилова в Ростове-на-Дону. Утром 18 сентября водитель автомобиля «Акцент» сбил насмерть 55-летнюю женщину.

По предварительным данным, 63-летний водитель «Хендай Акцент» ехал по улице Вавилова. Возле дома под номером 71Д, 55-летняя женщина переходила дорогу на красный свет. Водитель автомобиля не увидел пешехода и не сумел избежать столкновения.

Согласно сведениям, полученным в ГИБДД Ростовской области, в результате данного ДТП женщина-пешеход погибла на месте.
Фото: Госавтоинспекция РО
