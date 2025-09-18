В Ростове пострадавший в ДТП 4-летний мальчик подключен к ИВЛ
В Ростове пострадавший в ДТП на Доватора 4-летний мальчик находится под аппаратом ИВЛ в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на мать Вовы – Александру.
Авария случилась 11 сентября около 17:30. В тот вечер на Доватора, 52 за рулем грузовика «Хендай» ехал 42-летний мужчина.
По словам матери пострадавшего ребенка, когда загорелся зеленый сигнал светофора, они с двумя детьми пошли вперед. Они только сделали шаг, как навстречу пронесся грузовик. Один из детей, 4-летний ребенок, ударился о борт будки транспорта. После этого его забрали в реанимацию.
Мальчик получил тяжелые травмы. В настоящее время Вова находится в детской областной больнице под аппаратом ИВЛ. Ему диагностировали перелом лобной кости, орбиты глазной доли, ушиб легких с двух сторон, ушиб затылка и брюшной полости.
Родители просят свидетелей аварии откликнуться. Если у вас есть записи с видеорегистраторов, или же вы стали очевидцем аварии, сообщите по телефонам: 8-928-160-10-01 или 8 (863) 249-15-02.