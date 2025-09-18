Новости
Мужчина устроил стрельбу на улице Вятской в Ростове

На улице Вятской в Ростове 17 сентября мужчина устроил стрельбу. Местные жители услышали громкие звуки и вызвали полицию.

Трое незнакомых мужчин собрались во дворе и начали употреблять спиртные напитки. В ходе общения между ними разгорелся спор. 45-летний местный житель не мог оставить конфликт неразрешенным. Он пошел домой, а после вернулся с оружием в руках. Мужчина выстрелил в своего обидчика.

Жильцы ближайших домов услышали громкие выстрелы и позвонили в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нарушителя порядка и его 43-летнего собутыльника.

Пострадавшего 37-летнего мужчину госпитализировали. Ему уже оказали медицинскую помощь.

В отношении задержанных составлен административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

Проверка все еще проходит. Возможно, двум мужчинам могут вменить и другое административное нарушение.
