Мужчина устроил стрельбу на улице Вятской в Ростове

фото: DonDay

На улице Вятской в Ростове 17 сентября мужчина устроил стрельбу. Местные жители услышали громкие звуки и вызвали полицию.Трое незнакомых мужчин собрались во дворе и начали употреблять спиртные напитки. В ходе общения между ними разгорелся спор. 45-летний местный житель не мог оставить конфликт неразрешенным. Он пошел домой, а после вернулся с оружием в руках. Мужчина выстрелил в своего обидчика.Жильцы ближайших домов услышали громкие выстрелы и позвонили в полицию.Сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нарушителя порядка и его 43-летнего собутыльника.Пострадавшего 37-летнего мужчину госпитализировали. Ему уже оказали медицинскую помощь.В отношении задержанных составлен административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.Проверка все еще проходит. Возможно, двум мужчинам могут вменить и другое административное нарушение.