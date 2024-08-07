Ростовчанка Валя Карнавал снова столкнулась с критикой из-за пластики

Фото: Соцсети.

Ростовчанку Валю Карнавал раскритиковали из-за пластики. По мнению подписчиков, певица потеряла индивидуальность.Отметим, Валя призналась, что сделала несколько пластических операций. Но подробности раскрыла только о подтяжке груди. Фанаты заметили изменения в лице и теле девушки.После публикации новых фотографий поклонники поделились мнением насчет внешности Карнавал. Они считают, что блогер потеряла индивидуальность.- Красивая девушка превращает себя в пластиковую куклу. Зачем это всё? Комплексы мешают? - написала одна из подписчиц.Напомним, Валя родилась в Ростове-на-Дону. Популярность она получила благодаря видеоклипам на одной из платформ. Вскоре ее деятельность стала приносить доход, и Карнавал переехала в Москву. В 2020 году она начала карьеру певицы. В ее репертуаре уже более 10 песен. У блогерши внушительный доход и несколько миллионов фанатов. Валя была около двух лет в отношениях с блогером Сашей Стоуном. Он даже сделал ей предложение руки и сердца, и девушка согласилась. Однако пара рассталась по неизвестной причине.