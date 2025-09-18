Новости
Спасатели эвакуировали 32 человека во время пожара из многоэтажки в Ростове

В Ростове при пожаре в многоэтажном доме на Таганрогской эвакуировали 32 человека. Происшествие случилось 17 сентября.

В пристройке на первом этаже вспыхнул огонь. В момент возгорания в квартире никого не было. Соседи сразу же вызвали пожарных. Пламя быстро распространилось на верхние этажи.

Прибывшие спасатели эвакуировали 32 жильца. К счастью, никто не пострадал.

- Пожар ликвидировали на площади 28 квадратных метров, - отметили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Специалисты полагают, что возгорание спровоцировал брошенный окурок.
Фото: ГУ МЧС РО
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.