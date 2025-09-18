Спасатели эвакуировали 32 человека во время пожара из многоэтажки в Ростове
В Ростове при пожаре в многоэтажном доме на Таганрогской эвакуировали 32 человека. Происшествие случилось 17 сентября.
В пристройке на первом этаже вспыхнул огонь. В момент возгорания в квартире никого не было. Соседи сразу же вызвали пожарных. Пламя быстро распространилось на верхние этажи.
Прибывшие спасатели эвакуировали 32 жильца. К счастью, никто не пострадал.
- Пожар ликвидировали на площади 28 квадратных метров, - отметили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Специалисты полагают, что возгорание спровоцировал брошенный окурок.