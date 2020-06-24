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Зоопарки откроют двери для посетителей в Ростовской области

Зоопарки откроют двери для посетителей в Ростовской области
Фото: Ростовский зоопарк.
В Ростовской области смягчают ограничения. Соответствующее постановление правительства подписал глава региона Василий Голубев.

Работу возобновит целый ряд организаций. С 29 июня начнут работу зоопарки. Но есть одно условие: доступ в крытые павильоны, а также на аттракционы и манежи остаётся закрытым.

Помимо этого, можно прогуливаться по паркам культуры и отдыха. Выходить из дома без каких-либо ограничений разрешили пенсионерам. Теперь они могут гулять, заниматься физкультурой. При этом нужно соблюдать дистанцию и «масочный» режим в общественных местах.

Также работу возобновляют кафе и рестораны, но только на летних верандах и открытых площадках.

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