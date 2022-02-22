Жизнь Ростова после начала в Донбассе военной спецоперации: фоторепортаж

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Днем 18 февраля жизнь разделилась на до и после. Глава ДНР Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации в Ростовскую область в связи с обострением обстановки в Донбассе. В тот же день люди тысячами стали покидать свои дома. Одни остановились у родственников, другие разместились в пунктах временного размещения в Ростовской области, третьих отправили в другие регионы.Донская столица стала отправной точкой для всех беженцев и центром гуманитарной помощи жителям Донбасса. В регионе ввели режим ЧС и усилили работу всех экстренных служб. Утром 24 февраля было объявлено о начале военной спецоперации на территории Донбасса. Во многих городах Украины прогремели взрывы, неспокойно и на границе Незалежной с Россией.Ростов при этом сохраняет спокойствие. Корреспондент Rostov.ru вышел на улицы города, чтобы оценить обстановку в столице Дона.Количество правоохранителей в городе не изменилось. Все ведомства работают в рамках режима ЧС, и о дополнительных мерах речи пока не шло.По улицах неспешно гуляют ростовчане, никто не спешит и не прячется. На детских площадках играют дети, родители встречают школьников, в парках и на аллеях также кипит жизнь. Пробок на улицах не больше, чем обычно.В магазинах также нет дефицита - продаются все необходимые продукты и товары. Что касается очередей (в том числе в банкоматы или банки), их тоже нет. Наоборот, в разгар рабочего дня кассы практически полупустые.Общая обстановка в Ростове-на-Дону остается спокойной - продолжают работу школы, детские сады и другие важные социальные объекты.В целом по региону приняты некоторые меры, связанные с обострением ситуации в Донбассе. Так, аэропорт Платов закрыли как минимум до 2 марта. Сейчас воздушная гавань опустела - люди сдали свои билеты и разъехались в гостиницы или к родным. Кроме того, в пяти районах области, граничащих с территорией Украины, для безопасности закрыли 35 школ и 33 детских сада. А также с 24 февраля до особого распоряжения приостановлено судоходство в Азовском море.