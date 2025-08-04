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Ростовчанин чуть не утонул в Шолоховском районе во время заплыва

Ростовчанин чуть не утонул в Шолоховском районе во время заплыва
Ростовчанин чуть не утонул в Шолоховском районе во время заплыва. Инцидент произошел вечером 4 августа.

Мужчина купался в заливе Мигулянка в станице Вешенской. Он решил переплыть водоем, но спустя некоторое время почувствовал в воде слабость и начал тонуть. Неподалеку проезжающие спасатели и вовремя заметили незадачливого пловца.

Как сообщили в областной службе спасения на воде, ростовчанина взяли на борт и доставили на берег. От медицинской помощи спасенный отказался.
Фото: Вешенское подразделение областной службы спасения на воде
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