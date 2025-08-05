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После матча с "Ростовом" КДК оштрафовал "Динамо" из-за нарушения регламента

После матча с "Ростовом" КДК оштрафовал "Динамо" из-за нарушения регламента
После матча между «Динамо» и «Ростовом», который прошёл в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги в Москве 26 июля, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать столичное «Динамо».

По итогам рассмотрения инцидента, связанного с нарушением регламента и другими нарушениями, КДК РФС наложил на «Динамо-Москва» штраф в размере 20 тысяч рублей.

Матч завершился победой «Динамо». Единственный гол был забит на 21-й минуте игры, и «желто-синие» не смогли сравнять счёт.
Фото: ФК Динамо
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