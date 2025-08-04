Трава разрослась в парке «70 лет Победы» в Шахтах

Фото: Соцсети

В Шахтах парк «70 лет Победы» зарос травой. Кадрами сорняков на территории парковой зоны поселка шахты Нежданная поделились горожане в соцсетях 4 августа.По кадрам видно, как трава уже разрослась за пределы бордюра. А сквозь плиты стали пробиваться сорняки.Как сообщают горожане, возле детской площадки и памятника солдатам Великой Отечественной войны растет амброзия. Жители беспокоятся, что вскоре она зацветет.Шахтинцы верят, что их услышат и заросли городской зоне отдыха покосят.