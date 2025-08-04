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Трава разрослась в парке «70 лет Победы» в Шахтах

Трава разрослась в парке «70 лет Победы» в Шахтах
В Шахтах парк «70 лет Победы» зарос травой. Кадрами сорняков на территории парковой зоны поселка шахты Нежданная поделились горожане в соцсетях 4 августа.

По кадрам видно, как трава уже разрослась за пределы бордюра. А сквозь плиты стали пробиваться сорняки.

Как сообщают горожане, возле детской площадки и памятника солдатам Великой Отечественной войны растет амброзия. Жители беспокоятся, что вскоре она зацветет.

Шахтинцы верят, что их услышат и заросли городской зоне отдыха покосят.
Фото: Соцсети
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