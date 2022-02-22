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Василий Голубев выступил с заявлением к жителям Ростовской области из-за ситуации на Украине

Василий Голубев выступил с заявлением к жителям Ростовской области из-за ситуации на Украине

Губернатор Ростовской области Василий Голубев срочно обратился к жителям Дона из-за проведения военной спецоперации на Донбассе. Донецкая и Луганская народные республики находятся на границе с регионом.

По словам Василия Голубева, работу, исходя из сложившейся ситуации, скорректировали в 11 приграничных территориях. Речь о городах Гуково, Зверево, Донецк, Новошахтинск, а также о районах - Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском.

Здесь за правопорядком (в том числе и на жизненно-важных объектах), помимо полиции, следят в дополнительные силы, включая казачьи дружины. В приграничье временно закрыли детские сады, а школы перевели на дистанционное обучение. Там, где его не имеется возможности организовать, школы полностью приостановили работу.

Глава региона посоветовал жителям Дона сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Напомним, что все началось 18 февраля после объявления главой ДНР о начале массовой эвакуации в Ростовскую область в связи с обострением обстановки на Донбассе. В тот же день люди тысячами стали покидать свои дома. Одни остановились у родственников, другие разместились в пунктах временного размещения в Ростовской области, третьих отправили в другие регионы. Спустя три дня 21 февраля Россия признала ДНР и ЛНР независимыми республиками.
Фото: Правительство Ростовской области.
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