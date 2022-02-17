Власти Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за эвакуации беженцев Донбасса

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В донском регионе введен режим повышенной готовности из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщили в региональном пресс-центре правительства Ростовской области.Вечером 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил о срочной эвакуации жителей республики в Ростовскую область в связи с ухудшением обстановки. Уже спустя несколько часов первые автобусы с жителями направились в донской регион. В первую очередь эвакуировали женщин и детей. У границ образовались пробки.Первые автобусы, их около 80, уже прибыли в донской регион. Беженцев размещают в санаториях и на базах отдыха.Для организации работы по приему жителей ДНР и ЛНР в Ростовской области создали оперативный штаб. Для беженцев подготовили пункты временного размещения. Всего планируют разместить 3 274 человека. В ближайшие часы число ПВР вырастет до 10 тысяч.Для организации работы по пребыванию людей в Ростовскую область выехали рабочая группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.