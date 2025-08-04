Мужчина попал под колеса пассажирского поезда в Ростовской области
В Ростовской области 3 августа на перегоне между станциями Каменоломни и Шахтной произошёл несчастный случай. Под колёса пассажирского поезда попал 43-летний мужчина. Об этом стало известно от представителей линейного отдела полиции на станции Шахтной.
Пострадавшим оказался житель города Шахты. Его доставили в медицинское учреждение с различными травмами.
Причина произошедшего — нарушение пешеходом правил безопасности на железной дороге.