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Мужчина попал под колеса пассажирского поезда в Ростовской области

Мужчина попал под колеса пассажирского поезда в Ростовской области
В Ростовской области 3 августа на перегоне между станциями Каменоломни и Шахтной произошёл несчастный случай. Под колёса пассажирского поезда попал 43-летний мужчина. Об этом стало известно от представителей линейного отдела полиции на станции Шахтной.

Пострадавшим оказался житель города Шахты. Его доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

Причина произошедшего — нарушение пешеходом правил безопасности на железной дороге.
Фото: Дондей
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