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Живой найдена пропавшая в Ростове глухонемая пенсионерка

Живой найдена пропавшая в Ростове глухонемая пенсионерка
В Ростове-на-Дону живой нашли пропавшую глухонемую пенсионерку. О местонахождении 82-летней Анны Минаевой не было информации больше шести часов.

Как ранее сообщалось, глухая женщина ушла из дома ранним утром 15 июля. Родственники переживали, что из-за почтенного возраста и глухоты с ней могла приключиться беда. Родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Пенсионерку нашли за шесть часов. Посильную помощь оказали медики, которые помогли в поисках женщины.

Сейчас жизни и здоровью Анны Минаевой ничего не угрожает.

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