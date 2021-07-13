Живой найдена пропавшая в Ростове глухонемая пенсионерка
В Ростове-на-Дону живой нашли пропавшую глухонемую пенсионерку. О местонахождении 82-летней Анны Минаевой не было информации больше шести часов.
Как ранее сообщалось, глухая женщина ушла из дома ранним утром 15 июля. Родственники переживали, что из-за почтенного возраста и глухоты с ней могла приключиться беда. Родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Пенсионерку нашли за шесть часов. Посильную помощь оказали медики, которые помогли в поисках женщины.
Сейчас жизни и здоровью Анны Минаевой ничего не угрожает.