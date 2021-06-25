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Пропавшую в ростовской больнице пенсионерку нашли живой

Пропавшую в ростовской больнице пенсионерку нашли живой
Пропавшая в Ростове 62-летняя Людмила Мацнева найдена живой. О местонахождении пожилой женщины не было информации больше недели.

Ранее Rostov.ru сообщал, что женщина пропала 20 июня. Утром она ушла из медучреждения в неизвестном направлении. Больше ее никто не видел.

На поиски ростовчанки бросились не только родственники. Подключились родственники и поисковики. Спустя неделю она была найдена живой.

Где все это время находилась пенсионерка и почему так долго ее не могли отыскать, неизвестно. Главное, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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