Пропавшую в Ростове дезориентированную пенсионерку нашли живой



В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую 88-летнюю женщину. Нину Назаренко удалось разыскать в течение дня.



Пенсионерка пропала днём 10 марта. Она вышла из своего дома в Железнодорожном районе и ушла в неизвестном направлении. Родные сразу обратились за помощью к волонтёрам, так как Нина Ивановна нуждалась в медицинской помощи и не ориентировалась в пространстве.



В течение дня пропавшую удалось разыскать. В отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что в поиске помогли медики. Нина Ивановна вернулась домой, её жизни и здоровью ничего не угрожает.