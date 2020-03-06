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Пропавшую в Ростове дезориентированную пенсионерку нашли живой

Пропавшую в Ростове дезориентированную пенсионерку нашли живой
В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую 88-летнюю женщину. Нину Назаренко удалось разыскать в течение дня.

Пенсионерка пропала днём 10 марта. Она вышла из своего дома в Железнодорожном районе и ушла в неизвестном направлении. Родные сразу обратились за помощью к волонтёрам, так как Нина Ивановна нуждалась в медицинской помощи и не ориентировалась в пространстве.

В течение дня пропавшую удалось разыскать. В отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что в поиске помогли медики. Нина Ивановна вернулась домой, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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