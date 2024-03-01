Жительница Зверево рассказала на видео о жизни с двумя трупами

Фото: DonDay.ru

Появились кадры, на которых жительница Зверево рассказала о жизни с мертвыми сыном и мужем. Запись опубликовал портал DonDay.На видео Наталья Д. находится в больничной палате. Она рассказала, что ее сын скончался 3 декабря 2022 года. Однако расставаться с ребенком женщине не хотела. В дальней комнате квартиры муж соорудил импровизированный склеп из гипсокартона. Глава семейства залил его вместе трупом сына бетонной смесью. В начале февраля этого года муж Натальи ушел из жизни. Однако женщина отказывалась в это верить. На протяжении месяца она спала в кровати с телом супруга.На видео жительнице Зверево задали вопрос: «Нужно ли теперь похоронить сына и мужа по-человечески?». В ответ женщина не сдержала эмоций и расплакалась.По факту обнаружения тел 29-летнего парня и его 51-летнего отца возбуждено уголовное дело. Теперь Наталье предстоит пройти психиатрическую экспертизу., что жуткая история вскрылась 26 февраля. Тогда жильцы дома на улице Ивановской почувствовали сильную вонь и вызвали полицейских. Стражи порядка скрыли квартиру, откуда доносился смрад и обнаружили в комнатах два трупа и спящую Наталью. Она чувствовала себя плохо и попросила вызвать «скорую». Ее с отравлением трупными ядами госпитализировали в ЦГБ Зверево.