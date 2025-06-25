Почти восемь лет «строгача» дали мужчине за убийство друга в Ростовской области

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В Ростовской области вынесен судебный вердикт в отношении мужчины, признанного виновным в гибели товарища. Преступнику назначено наказание в виде почти восьми лет заключения в колонии строгого режима. Трагическое происшествие случилось в ноябре месяце 2024 года в городе Белая Калитва.Следствие установило, что в день трагедии подсудимый, которому 44 года, находился в квартире по улице Геологической вместе со своим другом. Сообщается, что мужчины употребляли алкогольные напитки и проводили досуг вместе. Во время распития спиртного между ними разгорелась ссора, которая переросла в драку. В порыве ярости один из участников застолья нанес другому несколько ударов руками, что повлекло за собой летальный исход.Представители Следственного комитета Ростовской области заявляют, что поводом для ссоры послужили подозрения обвиняемого в том, что жертва украла у него денежные средства.По данным прокуратуры Ростовской области, в отношении осужденного было инициировано уголовное преследование по статье, предусматривающей ответственность за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее непреднамеренную смерть потерпевшего.По итогам судебного процесса подсудимому было определено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима.