На Дону осудят предпринимателя, который насиловал двух несовершеннолетних девушек

Фото: Ростов ру

В Ростовской области бизнесмен удерживал и насиловал трёх девушек. Двум из них было по 17 лет, третьей — 18. Жертвы попали в руки мужчины в 2023 году в Каменске-Шахтинском.По информации портала Donday, девушек представил местному предпринимателю их общий знакомый. Мужчина пригласил их к себе домой. Однако общение не задалось. Он запер девушек у себя дома и начал издеваться над ними. Он насиловал жертв и заставлял употреблять наркотики. А также снимал это на видео. Через несколько дней мужчина отпустил девушек домой. Но до этого пригрозил убийством, в случае если они что-то расскажут о случившемся. Испуганные, они вернулись домой. Несмотря на угрозы, девушки рассказали о случившемся родителям. Те сразу обратились в полицию.Во время обыска в квартире подозреваемого нашли порнографические материалы с участием жертв, наркотики и контрафактные сигареты на сумму более трех миллионов рублей. Бизнесмен активно торговал сигаретами.Его задержали. Теперь мужчину обвиняют по статьям «Незаконный оборот товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», «Незаконное лишение свободы», «Незаконный оборот наркотических средств», «Склонение к употреблению наркотических средств», «Насильственные действия сексуального характера», «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов», «Угроза убийством».Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, мужчина сейчас находится под стражей. Дело передано в суд.