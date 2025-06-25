В Ростове больше суток не работает интернет

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В Ростове-на-Дону уже более суток наблюдаются перебои в работе интернета. Жители сообщали о трудностях с подключением еще утром 24 июня.Горожане ранее сообщали, что не могут открыть страницы в соцсетях. Также невозможно стало просмотреть фото и видеоматериалы. Некоторые жаловались на отсутствие связи. Проблемы начались и в работе доставок еды, а также услуг такси.Жители обрушились с критикой в адрес городских властей. Ростовчане просто не привыкли к ограничениям и попросили вернуть интернет. Ранее в региональном правительстве сообщали, что меры необходимы для безопасности горожан.Пока неизвестно как долго продлятся отключения.