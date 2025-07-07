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Жители Вертолетного поля второй месяц сидят без горячей воды

Жители Вертолетного поля второй месяц сидят без горячей воды
Жителям микрорайона Вертолетное поле в Ростове уже два месяца не могут включить горячую воду. С 12 мая после начала гидравлических испытаний люди сидят без воды.

Сроки включения переносили неоднократно, последний раз обещали восстановить горячее водоснабжение седьмого июля, но воды по-прежнему нет. Ходят слухи, что ее не будет до сентября, жалуется одна из жительниц Вертолетного поля

Сейчас в водопроводе пять прорывов. Сроки работ переносят из раза в раз, а люди устали от вечных обещаний и отписок. Жители написали жалобу в правоохранительные органы за срыв сроков возобновления горячего водоснабжения.
Фото: Ростов ру.
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