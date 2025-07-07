Пострадали четверо детей и два взрослых: Под Ростовом произошла жутка авария

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Под Ростовом в жутком ДТП пострадало шестеро человек. Авария произошла 7 июля недалеко от аэропорта "Платов".Как уточнили в МБУ АР УПЧС, столкнулись «Лада Калина» и «Тойота Рав 4». От силы удара автомобиль-внедорожник превратился в груду металла.В результате происшествия в медицинское учреждение были доставлены два человека: пятилетний ребёнок и его мать. Также в больницу были направлены ещё четыре человека: трое детей и их мать, — сообщили в МБУ РА «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».