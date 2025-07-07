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В Батайске парень упал с моста

В Батайске парень упал с моста
В Батайске парень упал с Горбатого моста. Инцидент случился 6 июля на улице Ленинградской.

Издание «Батайское время» сообщает, что он приземлился рядом с железной дорогой. Прохожие оперативно вызвали скорую помощь. Пострадавшего забрали в больницу.

Подробности о состоянии парня уточняются.
Фото: Donday
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