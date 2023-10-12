В Ростове жители на Извилистой уже месяц сидят без горячей воды

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону жители на Извилистой месяц сидят без горячей воды. Информацию об этом горожане сообщили в соцсетях 12 октября.По словам местных жителей, горячей воды на улице Извилистой в доме № 13/1 нет уже месяц. Причиной тому стала коммунальная авария на теплотрассе. Ростовчане все это время нагревают воду в чайнике и принимают душ с ведрами и тазиками.- Мыться из тазика, когда в квартире дубак, то еще удовольствие. Летом два месяца просидели без горячей, осенью месяц без воды. Это уже нарушение прав человека. Даже в самой маленькой деревне вода горячая есть, а в миллионнике Ростове нет, - возмутились пользователи в комментариях.Добавим, что в донской столице с началом новой рабочей недели похолодало. Утром 12 октября температура воздуха достигла +3 градусов.Городские власти обратили внимание на массовые жалобы. Горячее водоснабжение обещали восстановить до конца текущей рабочей недели.