Ростовчане месяц без горячей воды: жители жалуются на «кормежку» обещаниями

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Западный район Ростова больше месяца остается частично отключен от горячего водоснабжения. Из-за отсутствия горячей воды и постоянной «кормежки» обещаниями жители разрывают соцсети властей.Напомним, в Ростове в ЗЖМ с 14 мая по 7 июня планово отключали горячую воду. Однако по истечении времени водоснабжение в часть домов так и не вернули. По информации Департамента ЖКХ на 16 июня, за выходные дни горячее водоснабжение было восстановлено лишь в 179 домах. Однако 148 домов все еще остаются без горячей воды.На Извилистой, Каширской, 2-й Краснодарской, пр. Коммунистическом, Тружеников, Еременко и ряде других улиц до сих пор нет горячей воды. Администрация города обещает, что горячее водоснабжение восстановят до 23 июня.«Тружеников, д. 10 нет горячей воды с 13 мая. Вокруг во всех домах есть, а у нас нет. Якобы к дому подходит труба, требующая ремонта, но она бесхозная. Помогите, пожалуйста», – с просьбой о помощи обратилась жительница района в комментариях у Юрия Слюсаря.Жители также жалуются на раскопанные ямы, которые остаются после восстановления горячего водоснабжения. Такие разрытия аварийные и могут приносить неудобство при передвижении.Ростовчане кричат о помощи в соцсетях у властей с надеждой на скорейшее восстановление горячего водоснабжения и ремонт ям.