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В Ростове оштрафовали водителя пикапа за небезопасную перевозку девушек в купальниках

В Ростове оштрафовали водителя пикапа за небезопасную перевозку девушек в купальниках
В Ростове оштрафовали водителя пикапа за перевозку девушек в купальниках. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

6 июля в соцсетях появилось видео, где девушки в купальниках и пене едут в кузове пикапа. Они раздавали прохожим мороженое. Это была часть рекламной акции.

На следующий день водителя нашли. Он нарушил три правила: ехал без номеров, прав и неправильно перевозил людей.

С ним провели беседу и составили три протокола.
Фото: соцсети
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