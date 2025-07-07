В Ростове оштрафовали водителя пикапа за небезопасную перевозку девушек в купальниках

Фото: соцсети

В Ростове оштрафовали водителя пикапа за перевозку девушек в купальниках. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.6 июля в соцсетях появилось видео, где девушки в купальниках и пене едут в кузове пикапа. Они раздавали прохожим мороженое. Это была часть рекламной акции.На следующий день водителя нашли. Он нарушил три правила: ехал без номеров, прав и неправильно перевозил людей.С ним провели беседу и составили три протокола.