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В центре Ростова из горящего ночного клуба эвакуировали 50 человек

В центре Ростова из горящего ночного клуба эвакуировали 50 человек

В Ростове-на-Дону минувшей ночью произошло возгорание в одном из развлекательных заведений. Событие произошло в ночь на седьмое июля в центральной части города.

Согласно данным, опубликованным пресс-центром Главного управления МЧС по Ростовской области, очаг возгорания был зафиксирован в ночном клубе под названием «Легенда 9», находящемся на улице Пушкинской.

К месту происшествия оперативно прибыли девять пожарных расчетов. Поскольку инцидент произошел в выходной день, в клубе наблюдалось большое скопление людей. Спасатели эвакуировали из горящего здания 50 человек. Устранение пожара, охватившего территорию в 15 квадратных метров, продолжалось более часа.

К счастью, в результате данного инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины, вызвавшие пожар.
Фото: Donday
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