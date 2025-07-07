Бывший футболист «Ростова» Алексей Сутормин прошёл медосмотр в составе «Крыльев Советов»

Фото: ФК Ростов

Бывший футболист «Ростова» Алексей Сутормин прошёл медицинский осмотр в составе «Крыльев Советов». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы самарского клуба.Также 6 июля Сутормин уже сыграл в составе новой команды. В товарищеском матче против «Спартака» полузащитник голами не отличился.Завершив свои контрактные отношения с «Зенитом», игрок стал свободным агентом. В сезоне 2024/25 он играл за команду из Ростовской области на условиях аренды.