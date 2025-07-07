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Бывший футболист «Ростова» Алексей Сутормин прошёл медосмотр в составе «Крыльев Советов»

Бывший футболист «Ростова» Алексей Сутормин прошёл медосмотр в составе «Крыльев Советов»
Бывший футболист «Ростова» Алексей Сутормин прошёл медицинский осмотр в составе «Крыльев Советов». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы самарского клуба.

Также 6 июля Сутормин уже сыграл в составе новой команды. В товарищеском матче против «Спартака» полузащитник голами не отличился.

Завершив свои контрактные отношения с «Зенитом», игрок стал свободным агентом. В сезоне 2024/25 он играл за команду из Ростовской области на условиях аренды.
Фото: ФК Ростов
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