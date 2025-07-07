Ростовскую область с Москвой свяжет новый автобусный экспресс рейс

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На сайте "Автовокзалы Ростовской области" появилась информация о запуске нового экспресс-маршрута, который соединит Ростовскую область со столицей.С середины июля начнет курсировать ежедневный летний экспресс из Таганрога в Москву. Время в пути составит всего 13-14 часов. Этот автобусный маршрут будет действовать ежедневно до конца августа.Автобус по маршруту Таганрог-Ростов-Москва будет делать остановки только на двух автовокзалах Ростова-на-Дону: Главном и Пригородном.Отправление автобуса из Таганрога запланировано на 21:30. Прибытие на вокзал "Ростов Главный" ожидается в 23:30, а на Пригородный вокзал – в 00:05. В Москву автобус прибудет на следующий день в 14:00.