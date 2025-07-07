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Ростовскую область с Москвой свяжет новый автобусный экспресс рейс

Ростовскую область с Москвой свяжет новый автобусный экспресс рейс

На сайте "Автовокзалы Ростовской области" появилась информация о запуске нового экспресс-маршрута, который соединит Ростовскую область со столицей.

С середины июля начнет курсировать ежедневный летний экспресс из Таганрога в Москву. Время в пути составит всего 13-14 часов. Этот автобусный маршрут будет действовать ежедневно до конца августа.

Автобус по маршруту Таганрог-Ростов-Москва будет делать остановки только на двух автовокзалах Ростова-на-Дону: Главном и Пригородном.

Отправление автобуса из Таганрога запланировано на 21:30. Прибытие на вокзал "Ростов Главный" ожидается в 23:30, а на Пригородный вокзал – в 00:05. В Москву автобус прибудет на следующий день в 14:00.
Фото: Соцсети
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