За отсутствие полиса ОСАГО в бардачке ростовчанам грозит штраф до 5 тысяч рублей

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В Ростове-на-Дону за отсутствие страхового полиса ОСАГО в автомобиле водителям грозит штраф до 5 тысяч рублей, а также вероятность фиксации нарушения камерами дорожного наблюдения. С июля 2024 года сотрудники ГИБДД активно штрафуют за отсутствие действующего полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в транспортном средстве.Во избежание штрафа необходимо иметь при себе документ в любом формате: печатном, электронном или бумажном оригинале.Если водитель забыл полис дома, ему может быть назначен штраф в размере 500 рублей. Аналогичный штраф в 500 рублей предусмотрен, если за рулем находится водитель, не вписанный в страховку, при условии, что автомобиль застрахован. В случае полного отсутствия страхового полиса штраф может достигать 800 рублей.Однако теперь к этим штрафным мерам добавлено еще одно условие. Если в течение предыдущего года водитель уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством без страховки, ему грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.Кроме того, с 1 марта дорожные камеры в автоматическом режиме проверяют наличие полиса ОСАГО по государственным регистрационным знакам транспортных средств. Система сопоставляет данные с базой данных страховых полисов. При обнаружении действующего полиса информация автоматически удаляется из базы данных.В случае отсутствия полиса система проводит повторную проверку на следующий день для исключения возможных ошибок.