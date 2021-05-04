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В Сальске местные жители обнаружили в реке Средний Егорлык неизвестные отходы

В Сальске местные жители обнаружили в реке Средний Егорлык неизвестные отходы

В Сальске местные жители обнаружили отходы неизвестного происхождения в реке Средний Егорлык. Об этом они сообщили в социальных сетях, 6 мая.

- Слили что-то непонятное, вокруг - мертвая рыба и запах краски, - рассказывают сальчане.

Загрязненный участок находится в районе центрального городского пляжа. Кто слил отходы в водную артерию, пока остается неизвестным, но то, что они нанесли существенный вред экологии реки, понятно сразу. По словам местных жителей, единственной организацией в этом районе является психоневрологический диспансер, и, возможно, что причиной загрязнения стал слив канализационных вод или каких-либо других отходов.

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