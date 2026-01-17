Фото: Дондей

Два города и района в Ростовской области продолжают находится без воды. Проинформировала региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.Крупная коммунальная авария произошла 16 января на насосной станции №5. В результате без воды остался Гуково, Зверево и два района: Красносулинский и Каменский.На место прибыла аварийная бригада.По данным Пшеничной, ситуация остается сложной и на следующий день. Жителям населенных пунктов организовали подвоз воды.В Зверево водонсабжение подается по графику.Ориентировочно подачу воды ожидают к вечеру 18 января.