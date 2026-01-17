Новости
Два города и района в Ростовской области продолжают находится без воды. Проинформировала региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Крупная коммунальная авария произошла 16 января на насосной станции №5. В результате без воды остался Гуково, Зверево и два района: Красносулинский и Каменский.

На место прибыла аварийная бригада.

По данным Пшеничной, ситуация остается сложной и на следующий день. Жителям населенных пунктов организовали подвоз воды.
В Зверево водонсабжение подается по графику.

Ориентировочно подачу воды ожидают к вечеру 18 января.

Фото: Дондей
